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Operasyonlarda yakalanan tüfekler satılacak

İHA

Operasyonlarda yakalanan tüfekler satılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü operasyonlarda ele geçirilen 23 tüfeğin satılması için ihaleye çıkıyor.
Afyonkarahisar Valiliği resmi internet sitesinden yapılan duyuruda mülkiyeti kamuya geçen tüfeklerin satılması için 1 Haziran Salı günü ihale yapılacağı kaydedildi. İhalenin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü binasında yapılacağı belirtildi. Çoğunluğu yarı otomatik olan tüfeğin 23 adet tüfeğin tahmini bedel olan 190400 TL arasında satışa çıkacağı öğrenildi.

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