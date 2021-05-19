Afyon'da motosiklet hırsızları yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesinde park halindeki motosikleti itekleyerek çalan hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Arefe günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede son dönemlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler H.T., E.Ö. ve R.S., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

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