Kurallara uymayan 58 sürücüye 7 bin 800 lira para cezası kesildi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri tarafından sürücü ve yayalara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren denetimlerde 56 araç denetlenirken, kural ihlali yapan sürücülere 7 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi. İlçe merkezindeki İstasyon Caddesinde gerçekleştirilen uygulamada ekipler evrak kontrolü ile emniyet kemeri uygulaması yaptı. Ekipler ayrıca durdurdukları araç sürücüleri ve yayları da maske konusunda uyarmayı ihmal etmedi. Yaklaşık 3 saat süren denetimlerde 56 araç denetlenirken, kural ihlali yapan sürücülere yaklaşık 7 bin 800 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca trafikten men edilen araç ve motosikletler ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

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