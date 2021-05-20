Şuhut'ta kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta rutin olarak Afyonkarahisar Kızılay Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şuhut ilçe merkezinde Afyonkarahisar Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Vatandaşlar Yeni Cami önünde Kızılay aracının bulunduğu yere giderek kan bağışı yaptı. Kan bağışının hayat kurtardığını belirten Şuhutlu vatandaşlar kan bağışının hayat kurtardığını belirterek herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini ifade etti.

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