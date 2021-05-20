Afyonkarahisar’daki yangına 20 itfaiye aracı müdahale ediyor Yangın söndürme çalışmalarını Vali Gökmen Çiçek koordine ediyor

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde ‘pelet’ diye adlandırılan sıkıştırılmış malzemeden kalorifer yakıtı üretilen tesiste çıkan yangına 20 itfaiye aracı müdahale ederken Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, çalışmaları koordine ediyor.



Sultandağı ilçesinde bulunan ve kamışı sıkıştırarak kalorifer yakıtı üretilen özel bir firmaya ait tesiste saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye 20 aracı ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangın bölgesine intikal eden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, yangının kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için çalışmaları bizzat kendisi koordine ediyor.

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