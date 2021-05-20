Yanan bebeği helikopter ambulansta hastaneye kadar kucağından indirmedi ATT Mehmet Canko: “Yanan bebek bir daha travma yaşamasın diye kucağımda taşıdım” “Belki beni bir daha görmeyecek belki ama iyi olsun o”

Afyonkarahisar’da üzerine sıcak su dökülen ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan 1 yaşındaki bebeği helikopter ambulansta Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezine kadar kucağında götüren Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko, “O bebeği bir baba şefkatiyle taşımak istedim” dedi.

Afyonkarahisar’da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı üzerine sıcak su dökülen 1 yaşındaki bebek ailesi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan bebeğin yanık merkezinde tedavisinin devam etmesi nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Helikopter ambulansa bindirilen minik bebeği kucağına alan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko’nun fotoğrafı gören herkesi duygulandırdı. Kucağında kendini güvende hisseden ve acılarını unutup yolcuğu uyuyarak geçiren minik bebek ise ATT görevlisine sıkı sıkı sarıldı.

Çocuk hem korkmasın hem de travma yaşamasın diye kedilerine okulda öğretildiği şekilde bebeği kucağına aldığını belirten Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko, “Çocuğu biz kara ekiplerinden teslim alırken annesinin kucağındaydı. Çocuk ağlıyordu ve çok korkmuş vaziyetteydi. İkinci bir travma yaşatmamak için kendi kucağımda taşımak istedim inisiyatif alarak. Kendi çocuğum da olsa aynısını yaparım düşüncesiyle davrandım. Okullarda bize verilen ilk derste ‘hastalara dokun dersi’ verilir. Hastalara fiziksel temasta bulun ki hastalar sana güvensin. Küçük çocuklarda da bu şekilde taşımayı ben yeğliyorum. Hem korkmasın, hem travma yaşamasın hem de daha rahat bir pozisyonda nakli olsun diye bu şekilde taşımayı tercih ediyorum” diye konuştu.



“O bebeği bir baba şefkatiyle taşımak istedim”

Bir baba şefkatiyle kendi çocunu nasıl taşırsa o şekilde hastaneye kadar bebeği taşıdığını aktaran Canko, “Baba şefkatiyle kendi çocuğum olsa nasıl taşırdım? Bunu düşünerek taşıdım. Çok yorulduğumuz ve çok zorlu bir bir dönemden geçiyoruz ülke olarak. Vatandaşlardan veya halkımızdan ize karşı gelen olumlu yorumlar bizi gerçekten mutlu ediyor, gerçekten mesleğime olan aşkımızı daha da arttırıyor. O bebeğimiz biran önce iyileşsin. Belki bizi tanımayacak bir daha görmeyecek ama iyi olsun o” dedi.

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