İscehisar’da çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından ilçedeki park ve mesirelik alanlarda başlatılan çevre düzenlemesi çalışması devam ediyor.

İscehisar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki yeşil alan ve parklarda başlatılan çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Çim biçme ve çevre düzenlemesi çalışmaların yanı sıra ekipler bazı bölgelerde iş makineleri ile de yol düzeltme ve onarım çalışmaları da gerçekleştiriyor.

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