Kybele ana vatanında görücüyü çıkmak için gün sayıyor Türkiye’nin en büyük ikinci müzesi olacak müze inşaatında sona yaklaşıldı Vali Çiçek: “Müzemiz bittiğinde tarihi 9 bin yıl öncesine giden kentimizin eserlerini sergileyebileceğiz”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, bittiğinde Türkiye’nin en büyük ikinci müzesi olacak olan Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi inşaatının hızla devam ettiğini kaydederek, “Müzemiz bittiğinde tarihi 9 bin yıl öncesine giden kentimizin eserlerini sergileyeceğimiz gibi aynı zamanda ana vatanı Afyonkarahisar olan Kybele heykelimizi de burada sergileyeceğiz” dedi.
Afyonkarahisar’da yapılmaya başlanan ve 2022 yılında tamamlanması hedeflenen yeni müze inşaatında çalışmalar devam ediyor. Kentte termal turizm bölgesi içerisinde kendine özgü mimarisiyle uluslararası nitelikteki müzelerde aranan gerekli bütün üniteleri içerisinde bulunduran yeni müze inşaatı, tamamlandığında sürekli ziyaret edilebilecek ve Türkiye’de ilk olarak en son teknolojiyle donatılacak. Müze 25 bin metrekare inşaat alanına sahip müze 3 kat ve 5 bloktan oluşuyor. Toplam da 55 bin 198 metrekare alan üzerine kurulan müze tamamlandığında Türkiye’nin ikinci büyük müzesi olacak. Yeni Müze Kompleksinin tamamlanmasıyla ülkemizin en fazla tarihi eser barındıran ilk 5 müzesinden biri olan mevcut Arkeoloji Müzesi’ndeki fiziki koşulların yetersizliği yüzünden sergilenemeyen eserler de sergilenerek ilimizin kültürel değerlerine katkıda bulunulacak.
Müzenin kentin yeni simgesi olması bekleniyor
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.