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Afyonkarahisar merkezli 8 kentte silah kaçakçılarına yönelik dev operasyon Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda aranan 52 kişiden 49’u yakalandı Kalaşnikof silahın da ele geçirildiği operasyonda tabancalar sobadan çıktı Aralarında emekli polislerin de olduğu zanlılar 350 polisin katıldığı operasyonla yakalandı

İHA

Afyonkarahisar merkezli 8 kentte silah kaçakçılarına yönelik dev operasyon Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda aranan 52 kişiden 49’u yakalandı Kalaşnikof silahın da ele geçirildiği operasyonda tabancalar sobadan çıktı Aralarında emekli polislerin de olduğu zanlılar 350 polisin katıldığı operasyonla yakalandı

Afyonkarahisar merkezli 8 kentte silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı olan 52 kişiden 49’u yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında emekli polislerin de olduğu örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda ise kalaşnikof (AK47) tüfekle birlikte katı yakıt sobasının içerisine gizlenmiş tabancalar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri koordinesinde gerçekleştirildi. Sekiz kentte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 67 farklı adrese baskın düzenlendi. Baskında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde silah ve mühimmat ticareti yapmak, suç üstlenme’ suçlaması ile haklarında aramam kararı olan 52 kişiden 49’u gözaltına alındı. Aralarında 6 emekli polisin de bulunduğu şüphelilerinde evlerinde yapılan aramalarda ise adeta cephaneliğe yetecek kadar silah bulundu.

Aramalarda cephaneliği yetecek kadar silah çıktı
Aramalarda 1 adet kalaşnikof saldırı tüfeği, 32 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 9 bin 163 adet mermi, 1 adet polis telsizi, 193 adet şarjör, 76 adet silah aparatı, 9 adet kesicidelici alet, 44 adet farklı kişiye ait tabanca ruhsatı, 13 adet tarihi eser, 27 kök kenevir bitkisi ve 10 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, operasyon kapsamında firari durumda olan 3 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmanın ise sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, operasyonda Özel Harekat polisleri de görev alırken, operasyonda dronelerde kullanıldı. Operasyon ayrıca polis kamerası tarafından da anbean kayıt altına alındı.

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