(ÖZEL) Otistik engelli çocuğa yaşatılan kâbusa polis ‘dur’ dedi Park meselesi yüzünden taksiciler otistik engelli çocuğa kâbusu yaşattı Altına kaçıran otistik engelli kıza pijama alınması olayı karakolda son buldu

Afyonkarahisar’da altına kaçıran 8 yaşındaki otistik engelli kızına pijama almak için mağaza yakınında aracını park eden anne ve babaya 2 taksici esnafı sözlü saldırıda bulundu. Küçük kızın korkarak krize girdiği olayda ailenin haber vermesi ile sadece birkaç dakika içinde olay yerine gelen polis şahısları gözaltına alırken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz 21 Mayıs Cuma günü kent merkezi Tuzpazarı caddesinde meydana geldi. Fatma Çal (51), eşi Mehmet Ali (52) ve 8 yaşındaki yüzde 82 engelli raporu olan otistik engelli kızı Hayrunnisa Çal isimli kızları ile alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Aile üyeler araçları ile bir süre dolaştıktan sonra anne Çal, kızı Hayrunnisa’nın altına kaçırdığını fark etti. Yanında yedek elbise olmadığını fark eden anne Çal, eşi Mehmet Ali Çal’dan çevredeki bir iç çamaşırı mağazasından pijama almasını istedi. Bunun üzerine Mehmet Ali Çal da aracı Tuzpazarı Cami önüne park ederek mağazaya girdi. Bu sırada anne ve kızı da araçta beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra aracın yanına gelen Ş.K. isimli şahıs ise iddiaya göre, anne Çal’a aracı park ettikleri yerin taksi durağını olduğunu ve park edemeyeceklerini söyledi. Anne Çal ise aracın cami önünde park halinde olduğunu ve taksi durağını etkilemediğini kaydedip, kızının özel çocuk olduğunu ve altına kaçırdığı için zorunlu olarak durduklarını belirti. Aldığı cevap karşısında öfkelenen Ş.K., bunun üzerine anneye bağırıp hakaretler ederek, sinkaflı küfürler etmeye başladı. Gördüğü tepki karşısında neye uğradığını şaşıran anne ise kızını da yanına alarak araçtan inip eşinin girdiği mağazaya doğru yürümeye başladı.



Küçük kız krize girdi!

Şahsın üzerine yürüdüğünü gören anne Çal bağırarak yardım istemeye çalıştığı sırada Ş.K.’nın, bu defa anne ve kızını itekleyerek fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı öne sürüldü. Olayın gören bir başka taksici esnafı A.K.’nin de aracından inerek anne ve kızına küfürler edip, hakaretler etmeye başladığı öne sürüldü. Yaşananlar karşısında daha fazla dayanamayan otistik engelli Hayrunnisa Çal ise yaşadığı korkunun etkisi ile krize girdi. Kızının durumunu gören anne Çal ise kızını kucağına alarak hemen mağazaya girip eşi ile birlikte polisi arayıp yardım istedi. Bu sırada anne Çal çevredekilerinde yardımı ile kızını sakinleştirmeye çalıştı.



Olaya savcılık el koydu

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