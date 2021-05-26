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(ÖZEL) Romalılar'ın fazla bilinmeyen Apemi’a kentinde kazı çalışması tekrar başlıyor Apemia Antik Kenti’nde kazı çalışması önümüzdeki ay kaldığı yerden devam edecek Efes’ten sonra en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia’da kurtarma kazısı sürüyor

İHA

(ÖZEL) Romalılar'ın fazla bilinmeyen Apemi’a kentinde kazı çalışması tekrar başlıyor Apemia Antik Kenti’nde kazı çalışması önümüzdeki ay kaldığı yerden devam edecek Efes’ten sonra en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia’da kurtarma kazısı sürüyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan ve Roma döneminde Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia Antik Kenti’nde bir süredir ara veren kazı çalışmalarının Haziran ayı içerisinde tekrar başlatılması planlanıyor. Kazıda 30 kişilik bilim heyetinin görev alacağı öğrenildi.
Afyon'un bilinmeyen antik yerleşim alanlarından biri olan Apameia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor. Tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti, Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarına ev sahipliği yapan bir antik kent. Apameia Antik Kenti, antik Roma döneminde Kelainai adıyla bilinirken, geçmişi ise M.Ö.’den önce 8. yüzyıla kadar dayanıyor. Helenistik dönemde Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia Antik Kenti’nin en önemli mimari yapısı olan antik tiyatroda başlatılan kurtarma kazısı devam ederken, kazı kapsamında tiyatronun bir kısmı ise açığa çıkarıldı. 2017 yılından bu yana devam eden kazıda tiyatronun toprağa gömülü halde duvarlarının bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.

Kazıda bir çok eserin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor
Pandemi başta olmak üzere hava şartlarından dolayı bir süredir ara verilen Apemia’da kazı çalışmalarının önümüzdeki ay içerisinde kaldığı yerden tekrara devam edeceği kaydedildi. Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez başkanlığında gerçekleştirilecek kazı çalışmalarında ise yaklaşık 30 kişilik bilim heyetinin görev yapacağı aktarıldı. Alınan bilgilerde tekrar başlayacak olan kazı çalışması ise Apemia’da bilinmeyen bir çok eserin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Haziran ayı içerisinde başlaması planlanan kazının uzun bir süre devam etmesi bekleniyor.

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