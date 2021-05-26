Afyonkarahisar’da bu sezon 590 bin dekar tarım arazisi sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2021 yılı sulama sezonunda Afyonkarahisar’da 590 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı belirtti.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da sulama sezonunda binlerce dekar arazinin suyla buluşacağını ifade etti. Yıldız açıklamasında “Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli tarafından ‘Su ve Sulamada Hamle Yılı’ olarak ilan edildi. Bu kapsamda Afyonkarahisar’da 20 Nisan tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 590 bin dekar tarım arazisinin sulanacak. Kentte toplam 590 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 700 milyon TL katkı sağlanmasının hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

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