Türkiye’nin ikinci en büyük müzesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor Kibele heykeli Afyonkarahisar’daki bu müzede sergilenecek

Afyonkarahisar’da Türkiye’nin en büyük ikinci müzesinin inşaatı son sürat devam ederken Vali Gökmen Çiçek, incelemelerde bulunduğu müze için, “Kibele heykelini de buraya aldıktan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci müzesi Afyonkarahisar’a yakışırdı” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda inşasına başlanan ancak yüklenici firmanın inşaat çalışmalarını durdurmasıyla yarım kalan Türkiye’nin ikinci büyük müze inşaatının ihalesinin tamamlanmasının ardından çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile birlikte yetkililerden bilgi aldı. 2022 yılının Mayıs ayında bitirilmesi hedeflenen müzenin tamamlanmasıyla birlikte İsrail’e kaçırılan ve daha sonra ülkemize tekrar getirilen Kibele heykeli de bu müzede sergilenecek.

Kibele heykeli de bu müzeye alınacak

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müze inşaatı için büyük bir ödenek gönderdiğini aktardı. Vali Çiçek, “Bu müze Afyonkarahisarlıların dört gözle beklediği, heyecanla biran önce ihalesinin tamamlanıp inşaatının bitmesi bekleniyordu. Sıkı takip sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı bizim beklemediğimiz ölçüde büyük bir ödenek gönderdiler. O ödenekle hemen ihaleye çıkıldığı ve bugün son sürat çalışmalar devam ediyor. İlimiz için birçok önemli yatırım var ama bu başka bir şey. Gizemli şehiriz diyoruz, tarih şehriyiz diyoruz, kültür şehriyiz diyoruz ki öyleyiz. Türkiye’nin en önemli kültürel değerleri bizde. İşte onu sergileyecek bir alanımız yoktu. İnşallah Kibele heykelini de buraya aldıktan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci müzesi Afyonkarahisar’a yakışırdı” diye konuştu.

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