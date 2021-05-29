Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 46.21 gram eroin ile birlikte uyuşturucu haplar ve tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, AfyonkarahisarAntalya karayolu Dinar ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 46.21 gram eroin, 36 ader değişik markalarda uyuşturucu hap, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan

M.C.Z. (18), G.Z. (31) ve S.Z. (32) gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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