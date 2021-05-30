Kanalizasyon hattı inşaatında işçiler Apollon heykeli buldu İş makinesi tarihe çarptı Kanalizasyon çalışması esnasında Roma dönemine ait vücudunun yarısı olmaya Apollon heykeli bulundu

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde kanalizasyon şebekesi yenileme çalışmasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve gövdesinin yarısı olmayan Apollon heykeli bulundu. Tarihi eserin bulunmasının ardından bölgede kanalizasyon inşaatı çalışmaları durduruldu.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kanalizasyon hattı yenileme çalışması yapan belediye ekipleri iş makinesi ile kazı yaptıkları esnada kepçe sert bir objeye çarptı. Çalışmaları durduran işçiler el yordamıyla objeye baktıklarında cismin heykel olduğunu fark etti. Bunun üzerine işçiler jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma güvenlik önlemi aldıktan sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. Ardından bölgeye 5 kişilik uzman bir ekip geldi. Objeleri koruma altına alan ekipler ardından eserleri Afyonkarahisar Müzesi’ne götürdüler.



Bölgede çalışmalar durduruldu

Bulunan tarihi eserlerle ilgili açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, yapılan ilk incelemede alanın Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait arkeolojik bir yerleşim alanı olduğunun tespit edildiğini kaydederek, “Heykel Müze Müdürlüğü’ne taşınmıştır. Ayrıca söz konusu alanın tesciline ilişkin dosya hazırlanarak Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilecektir. Kanalizasyon çalışması kurul kararı alınıncaya kadar ki süreçte durduruldu. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile valilik makamı bilgilendirildi” dedi.



“İlk verilere göre heykel Roma dönemine ait”

Heykelin yapılan ilk tespitlerde Apollon heykeli olabileceğinin değerlendirildiğini ifade eden Tanır açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Heykel yaklaşık 1 metre uzunluğunda olup baş ve diz altından eksik olduğu görüldü. Söz konusu kırıklar eski olup parçaları bulunamamıştır. İlk verilere göre Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelin muhtemelen Apollon olduğu düşünülmüştür. İlimiz medeniyetlerin beşiğidir. O medeniyetin izleri yani sosyal yaşantısı, ekonomisi ve kültürü bir tarihsel yapı, bir heykel, kap, gündelik hayatta kullanılan iş aleti olarak ortaya çıkmaktadır. Tarihi mekanlarda Cumhurbaşkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı izinli kazılar yapılarak ortaya çıkardığımız gibi vatandaşımız, resmi kurumları çalışma yaparken de ortaya çıkabilmektedir. Sinanpaşa’da ortaya çıkan heykel de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Heykel yapılan işlemlerden sonra müze seksiyona kazandırılacaktır.”

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