Yangın çıkan evden yaşlı kadını komşuları kurtardı Yaşlı kadının yaşadığı 2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yaşlı bir kadının yaşadığı evde çıkan yangın paniğe neden olurken, çatısından alevlerin yükseldiği evde yaşlı kadını komşuları kurtardı.

Olay, Çay ilçesine bağlı Deresinek beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fadime Balkan (71) isimli yaşlı kadının yaşadığı iki katlı evin çatısından dumanların çıktığını gören komşuları itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken bu sırada çevre sakinleri evde bulunan Balkan’ı dışarı çıkararak dumandan etkilenmesini önledi. Ardından bölgeye gelen ekipler çatıdan yükselen alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın zamanında yapılan müdahale ile çevresindeki evlere sıçramadan söndürüldü. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri ise Balkan’ı kontrol amaçlı Çay Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Paniğe neden olan olayın ardından itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.