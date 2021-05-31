Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başlıyor

Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hazırlanan program doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergi ve etkinliklerle kutlanacak.

Her zaman, her yerde, herkes için eğitim anlayışıyla Afyonkarahisar’daki Halk Eğitim Merkezi tarafından okullarda, bilgi evlerinde, camilerde, köy muhtarlıklarında açılan mesleki kurslar, el sanatları ve görsel sanatlar kurslarında kursiyerlerce üretilen materyaller ve etkinliklerden oluşan sergiler açılacak. Açılan sergilerle hayat boyu öğrenme kurumlarını ve açtıkları kursların tanıtılması, yaygınlaştırılması ve insanlarda hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi amaçlanırken, pandemi esaslarına uygun olarak halkın ziyaret etmesi sağlanacağı kaydedildi.

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