Karaadilli Beldesinde 'Vişne Hastalık ve Zararlıları' ile ilgili çiftçi toplantısı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından vişne hastalığı ve zararları ile ilgili çiftçi toplantısı düzenlendi.

Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından Karaadilli belde halkına yönelik vişne hastalık ve zararlıları ile ilgili çiftçi toplantısı düzenlendi. Pandemi kurallarına uyularak yapılan çiftçi toplantısında Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ali Tunçer tarafından vatandaşlara vişne hastalıkları ile ilgili bilgiler aktarılırken vatandaşlar ise akıllarında oluşan soruları Tunçer'e yöneltti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.