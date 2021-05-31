Sandıklı'da ‘Cezaevi İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası’

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkeleri’nde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında ‘Cezaevi İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası’ düzenlendi.

Sandıklı Adalet Sarayı’nda Cumhuriyet Savcısı Salih Varol öncülüğünde düzenlenen programda çok sayıda kitap bağışı yapıldı. Ceza infaz kurumlarına yönelik 31 Mayısta başlayıp, 16 Haziran’a kadar sürecek olan kitap bağış kampanyasını başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Varol, Türk Ceza Hukuku ve Türk Ceza İnfaz Sistemi’nin suça karışan bireylerin cezalandırılmasından ziyade topluma geri kazandırılması amacı üzerine kurulduğunu ifade etti. Varol, “Islah sistemi olarak adlandırabileceğimiz bu amacı doğrultusunda hükümlülerin meslek edinmeleri, zanaat ve meslek sahibi olmaları, spora yönelmeleri, taleplere göre dini ve pisikolojik destek almaları gibi hususların yanı sıra eğitim eksiklerinin tamamlanması ve okuma alışkanlığı edinmeleri de yasa uygulayıcıları olarak bizlerin önemli icra ettiğimiz hususlardandır” dedi.



“İnsanın içeride düşünecek çok vakti oluyor”

‘Bu insan suç işlemiş, kitap mı okuyacak?’ ön yargısının taşındığını çoğu kez üzülerek gözlemlediklerini dile getiren Varol açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Oysaki eski Türk filmlerinde bazen tebessümün işlendiği gibi insanın içeride düşünecek çok vakti oluyor. Okumak için de çok vakti oluyor. Daha önce görev yaptığım kurumlarda da defalarca şahit olduğum şekilde kurumdan okuma alışkanlığı edinerek ayrılan bir bireyin ağzından ‘Hayatım artık eskisi gibi olmayacak’ sözünün duymanın mutluluğunu tarih dahi edemem.”



“Yapılan bu kampanyanın doğru ve uygun olduğunu düşünüyorum”

Kitap kampanyasının çok güzel olduğunu belirten Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, “Her birimizin sosyal durumu, konumu ne olursa olsun ne zaman ne nerede başımıza ne geleceği bir bilinmez. Hiç ummadık bir zamanda bir şey oluyor ve insanlar kader kurbanı olarak ceza infaz kurumlarında yaşamlarının bir bölümünü geçirmek zorunda kalıyorlar. Devlet olarak bizden beklenen ve istenen burada kalan arkadaşlarımızın belirli bir müddet ıslah olduktan sonra topluma çıktıklarında daha uyumlu daha güzel bir yaşantıyı tesis edebilmeleri toplum ve aileleri ile birlikte güzelce yaşamaları. Yapılan bu kampanyanın doğru ve uygun olduğunu düşünüyorum. Şahsen bende kendi kütüphanemdeki eserlerden bir miktarını ayarlayarak imzalayıp getirdim” dedi.

Programa Kaymakam Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Jandarma Komutanı Alptuğ Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, hakim ve savcılar ile daire amirleri katıldı.

Program sonunda kitap kampanyasına katılan protokol üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

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