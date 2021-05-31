Cezaevi kütüphanesi için kitap bağış kampanyası başladı

Afyonkarahisar'da Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında stant açılarak bağışçıların kitapları kabul edildi.

Afyonkarahisar Kent Meydanı'nda Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı kampanya kapsamında kitap bağış standının açılışı yapıldı. Açılışa katılan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Kent Meydanı'nda kurulan kitap bağış standı önünde yaptığı konuşmada, kentteki vatandaşların kampanyaya destek vereceklerini belirterek, kampanya'nın 17 gün boyunca devam edeceğini söyledi. Vali Yardımcısı Kaya, “Islah amacına uygun bir şekilde cezaevlerimizdeki hükümlülerin tekrar topluma kazandırılması noktasında bu kampanyanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Kampanyayı düzenleyen kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'daki bütün vatandaşlarımızı Kent Meydanı'nda kurulan kitap bağışı standına davet ediyoruz” diye konuştu.



"Hükümlülerimizin sadece infazını sağlamıyoruz"

Kampanyanın 31 Mayıs16 Haziran tarihleri arasında devam edeceğini dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, “Amacımız bütün ceza infaz kurumlarımıza kütüphaneler kazandırmaktır. Bu kampanyayla topladığımız kitapları hükümlü ve tutuklarımıza ulaştıracağız. Biz hükümlülerimizin sadece infazını sağlamıyoruz. Onların topluma kazandırılması, ıslah edilmesi ve eğitilmesi de başlıca görevlerimiz arasındadır. Bu kampanya da bu amaca hizmet edeceği için çok anlamlı. Düzenlenen bu kampanyaya herkesin katkısını bekliyoruz” dedi.

Törenin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Veli Cengiz ve Yazar Melih Maden kitaplarını cezaevi kütüphanesi için bağışladı.

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