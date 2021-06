Afyonkarahisar’da koyun kırkım sezonu başladı Yetiştiriciler koyunlarını imece usulü kırkıyor

Ali Koç her şeyi anlattı!

Afyonkarahisar’da küçükbaş hayvan yetiştiricileri kırkım sezonunun başlamasıyla birlikte imece usulü birleşerek koyunlarını kırkıyorlar.

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerini koyun kırkım telaşı sardı. Türkiye’nin önde gelen büyük şehirlerinin küçükbaş et ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan ilçeye bağlı Derbent köyünde köylüler birleşerek bir birlerinin koyununu imece usulüyle kırkıyor. Makas seslerinin yükseldiği ahırlarda kırkılan koyunlar hastalıklara karşı aşılandıktan sonra boyanarak sürüye salınıyor.



“Koyun yünleri para etmiyor”

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Mustafa Kanat, komşularıyla birleşerek koyunlarını kırktıklarını belirtti. Makaslarla kırkım işlemini gerçekleştirdiklerini dile getiren Kanat, “Kırkım sezonu başladı. Koyunlarımızı her yıl bu mevsimde kırkarız. Koyunlardan çıkan yünler ise para etmiyor. Bazıları çöpe atıyor, bazıları da kilosu 1 liradan satıyor. Burada her köylü koyunlarını imece usulüyle kırkar. Bugün benim koyunum kırkılıyor yarın bir başka köylümüzünkini kırkacağız” diye konuştu.

Başka bir yetiştirici Demir Bekar ise, hep bir elden köylülerin birbirine yardım ederek koyunları kırktıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.