Afyon'da ev yangını

Afyonkarahisar'da tek katlı bir evde çıkan ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülen yangın köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, Belkaracaören köyünde Orhan Karakaya'ya ait katlı kerpiç bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çatıya sıçrayan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışırken, Şuhut İtfaiye Amirliği ekipleri ise takviye olarak olay yerine gitti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın 2 saatlik bir süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangının ardından tek katlı kerpiç evde maddi hasarlı hasar meydana geldi.

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