Bakan Soylu Afyonkarahisar’a geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Afyonkarahisar’a geliyor.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Bakan Soylu’nun ilk olarak sabah saatlerinde kaymakam ve belediye başkanları ile bir araya geleceği belirtildi. Kentte yapımı devam eden ev açılış için gün sayan yeni İl Emniyet Müdürlüğü inşaatında da incelemelerde bulunacağı belirtilen Bakan Soylu’nun ayrıca hafta sonu köy statüsünden belde statüsüne yükselen ve bu hafta sonu belediye başkanlığı seçinin yapılacağı Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesini de ziyaret edeceği kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.