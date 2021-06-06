Atlıhisar köyünde muhtarlık seçiminde 6 aday kıyasıya mücadele veriyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyünde gerçekleşen muhtarlık seçimi başladı. Atlıhisar köyünde gerçekleşen muhtarlık seçiminde 6 aday da heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyünde eski muhtar Erkut Bayram'ın vefatından sonra boşalan Atlıhisar Muhtarlığı için 6 adayın katılımıyla gerçekleşen muhtarlık seçiminde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kardeşlik ortamında gerçekleşen seçimde seçmenler sabah 08.00'da oylarını kullanmak için 4 sandığın bulunduğu Atlıhisar İlkokulunda oylarını kullanmaya başladı. Atlıhisar köyü muhtar adaylarının isimleri Mustafa Yavuz, Kadir Başar, Abdullah Karakuyu, Asım Akkoç, Cengiz Balı, Fatih Karakoç'tan oluşuyor.

Atlıhisar Köyü Muhtar Adayı Mustafa Yavuz konu ile ilgili açıklamalarında, "Halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde oylarını kullanmasını istiyoruz. Hiçbir sıkıntı vermeden vatandaşımız işini görsün yani. Bütün adaylarımıza kolaylıklar diliyorum. 6 aday var şu anda 6 aday olarak yarışıyoruz" dedi.

Bir diğer muhtar adayı Kadir Başar ise konu ile ilgili açıklamalarında, "Bizim köyde öyle bir şey var ki bayram havasında muhtarlarımız birlik ve beraberlik içerisinde. Vatandaşlarımız iyi hiçbir kavgamız yok bütün muhtar adaylarımıza başarılar diliyorum. Hayırlısı neyse o olsun" dedi.

Seçmen İbrahim Karatekin de, "Atlıhisar köyümüzde şu anda oyumuzu kullandık. Yani muhtarlığa geçecek muhtar adayımıza başarılar dileriz" dedi.

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