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Seçim yapılan Güney beldesinde belediye başkanlığını AK Parti kazandı Bin 830 seçmenin olduğu beldede bin 21 oy alan AK Parti’nin adayı belediye başkanı oldu

İHA

Seçim yapılan Güney beldesinde belediye başkanlığını AK Parti kazandı Bin 830 seçmenin olduğu beldede bin 21 oy alan AK Parti’nin adayı belediye başkanı oldu

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde 7 yıl aradan sonra yapılan belediye başkanlığını seçimini resmi olmayan kesin seçim sonuçlarına göre, bin 21 oy ile AK Parti’nin adayı kazandı. Seçimde TKP'nin adayı ise tek 1 oy alabildi.
1830 seçmenin olduğu Güney beldesinde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibari ile sona erdi. Seçime AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayları yarıştı. Oylama işleminin ardından yapılan oy sayımı sonrası resmi olmayan kesin seçim sonuçlarına göre, bin 21 oy alan AK Parti’nin adayı Erol Karabacak oldu. Oylamada 504 oy alan BBP’nin adayı Süleyman Çağlar ise seçimi ikinci sırada tamamladı. Seçimlere katılan TKP’nin adayı Sunay Akarsu ise tek 1 oy alabildi.
Öte yandan, oy sayımı esnasında gündüz oy verme işlemi sırasında yaşanan yumruklu tekmeli kavgadan dolaya jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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