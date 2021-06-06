Atlıhisar köyünde Muhtar Adayı Abdullah Karakoyun, 64 oy farkıyla zafere ulaştı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyünde yapılan muhtarlık seçiminde 2 adayın kıyasıya yarıştığı mücadeleyi muhtar adayı Abdullah Karakoyun 64 oy farkla kazandı.

Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyü eski muhtarı Erkut Bayram'ın vefatı dolayısıyla bugün yapılan muhtarlık seçiminde köylü vatandaşlar sandık başına gitti. Atlıhisar köyünde 6 muhtar adayının aday olduğu muhtarlık seçimine katılan Abdullah Karakoyun 310 oy alıp en yakın takipçisi Fatih Karakoç'a 64 oy fark atarak muhtar seçildi.

310 oy alarak muhtar seçilen Abdullah Karakoyun, "Ölen eski muhtarımız Erkut Bayram'ın kabri nur olsun. Ondan boşalan muhtarlığa seçim oldu. Allah bize nasip etti Allah bizi utandırmasın inşallah bana oy verene vermeyene köy halkımıza teşekkür ederim. Herkese layık olmaya çalışacağım. Atlıhisar köyümüze layık olmaya çalışacağım. En doğrusunu yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

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