Seçim yapılan Güney beldesinde partilerin oy oranları belli oldu Bin 830 seçmenin olduğu beldede seçime katılım yaklaşık yüzde 87 oldu Seçmenlerden 126’sı sandık başına gitmedi

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre partilerin aldığı oy oranları belli oldu. Buna göre seçimde bin 21 oy ile AK Parti ipi göğüslerken, seçimde tek bir oy alan Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı ise tek bir oy aldı.



Yapılan oylama sonucuna göre AK Parti 1021, Büyük Birlik Partisi (BBP) 504, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, Saadet Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) adayı 1 oy alırken, geçersiz oy sayısı ise 103 oldu. Bin 830 seçmenin olduğu beldede bin 704 kişi sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 103’ü geçersiz sayılırken, 126 kişi ise oy kullanmadı. Bu sonucu göre belde seçime katılım oranı yaklaşık yüzden 87 oldu. Kullanılan oyların yüzde 63’ünü ise AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Erol Karabacak alarak 7 yıl aradan sonra belediye başkanı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.