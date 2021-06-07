İscehisar’da üst yapı çalışması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor.

İscehisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Esentepe ve Çukur mahallelerinde kilitli parke bakım onarım çalışması başlattı. Çalışma kapsamında mahallelerdeki bozulan yollarda kilitli parke taşları değiştirilmeye başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.