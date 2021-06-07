Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Emirdağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Kadın Kültür Evi’ndeki kursiyerler tarafından hazırlanan serginin açılışı yapıldı. Sergide görücüye çıkan el emeği göz nuru eserler büyük ilgi gördü.

Serginin açılışı Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Sergi 20202021 Eğitim Öğretim yılında ilki kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açıldı. Kadın Kültür Evi’nde düzenlenen sergide saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması ile başlayan programın devamında açılış konuşması, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Sultan Mehmet Çelik tarafından yapıldı. Konuşmaların ardından, okuma yazma seferberliğine katılarak başarı gösteren kursiyerlere, Kaymakam Bilici ve protokol üyeleri tarafından belgeleri verildi. Programın devamında Kaymakam Bilici ve protokol üyeleri, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından açılan el sanatları, dikişnakış, takı tasarım kurslarında kursiyerlerin yaptıkları el işi çalışmalarını içeren sergiyi gezdi ve usta öğreticiler ile kursiyerlerden bilgi aldı.

Program, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bağlama kursu kursiyerlerinin Türk Halk Müziği konseri ile sona erdi.

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