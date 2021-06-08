Demir sac yüklü kamyonet yol ortasına devrildi Kontrolden çıkan kamyonet devrildi, karayolunda trafik durma noktasına geldi Kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen demir sac yüklü kamyonetin sürücüsü yaralanırken, kazadan dolayı AfyonkarahisarKonya karayolunda uzun süre trafik aksadı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefer Doğan (37) idaresindeki 42 AIA 728 plakalı demir sac yüklü kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan yatan araç bir süre sürüklendikten sonra yol ortasındaki refüje çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yan yatan ve araç içerisinde sıkışan kamyonetin sürücüsü Doğan’ı yaklaşık 10 dakika süren bir uğraş sonucu çıkardı. Doğan ardından olay yerindeki ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada dolayı AfyonkarahisarKonya karayolunda trafikte aksamalar yaşanırken, yolda kazadan dolayı trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Kazada şans eseri kamyonetin kasasındaki saclar ise dorseden etrafa saçılmadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.