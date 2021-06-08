İl Sağlık Müdürlüğü’nden Biontech aşısı açıklaması

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, korona virüs (Covit19) mücadele kapsamında Biontech aşısının sadece Devlet Hastanelerinde değil diğer hastanelerde de vurulacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada, kentte korona virüse karşı başlatılan mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, “Bilindiği üzere Covid19 için halihazırda yapılmaya devam eden Sinovac aşısına Biontech aşısı da eklenmiş, isteyen vatandaşlara seçme hakkı sunularak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve bazı ilçelerde yapılmaya başlanmıştı. Bugün yani 8 Haziran itibari ile bütün ilçe devlet ve entegre hastanelerimizde, üniversite hastanesi, özel hastaneler, 4 hekim ve üzeri aile sağlığı birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde de Biontech aşısı uygulanmaya başladı. Biontech aşısı da yine MHRS, 182, eNabız sistemleri üzerinden randevu alınarak yaptırılabilecek” ifadelerine yer verildi.

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