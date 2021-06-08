(Özel) Afyonkarahisar’da yağlık gül hasadı başladı Lavanta ve gül üretiminde iddialı olan ilçede 900 dekarlık alanda gül üretiliyor Kuraklık nedeniyle gülde verim düştü Köylüler sabahın ilk ışıklarıyla gül toplamaya başlıyor

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi, Isparta’dan sonra gül üretiminin en yaygın olduğu ilçelerden biri. İlçede yıllık 900 dekarlık alanda gül üretilirken yağlık gül hasadının başlamasıyla bu yıl 170 ton gül toplanması bekleniyor.

Lavanta ve yağlık gül üretimiyle son yıllarda adından bir hayli söz ettiren Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gül hasadı başlıyor. Çiftçiler tarafından ailecek toplanan güller ilçede bulunan tüccarlara satılıyor. Kuraklık nedeniyle gül veriminin yüzde 40 oranında düşüş yaşandığı Dazkırı ilçesi Darıcılar köyünde gül üretimi yaygın olarak yapılıyor.



“Sabahın ilk ışıklarıyla güller toplanmaya başlıyor”

Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, geçen yıl 250 ton gülün toplandığı ilçede bu yıl kuraklık nedeniyle 170 tonluk bir verim beklendiğini kaydetti. Sakarya, “İlçemizde gülün ve lavantanın önemi çok büyüktür. Şuan burada bulunduğumuz Darıcılar köyünde Isparta gülü olarak adlandırılan yağlık gül üretimi yapılmaktadır. Çiftçi Kayıt Sistemine göre yaklaşık 900 dekarlık alanda gül üretimi yapılmaktadır. Güllerimiz burada toplandıktan sonra özel tüccar tarafından alınmaktadır. Burada çiftçilerimiz ve üreticilerimiz sabahın ilk ışıklarıyla birlikte buraya gelerek öğle saatlerine kadar bu gülleri toplayıp, öğleden sonra tüccarlara satmaktadır. Geçen yıl 250 ton civarında gül toplanmıştır. Ancak bu sene kuraklık nedeniyle 160170 ton civarında olacağı tahmin edilmektedir” dedi.



“Yağlık gül fiyatı henüz belli değil”

Yağlık gül fiyatlarının bu yıl henüz belirlenmediğini kaydeden Kaymakam Sakarya, “Geçen yıl gül kilogram fiyatı 6,57 lira civarındayken bu yıl ne kadar olacağı belli değil. Burada biz Dazkırı Kaymakamlığı olarak çiftçilerimizin ve gül üreticilerimizin her zaman yanındayız. Son geliştirdiğimiz proje ile gül yağının çıkartılması ve doğa sporlarıyla harmanlayarak köyümüzün ve Dazkırı’nın ülke genelinde tanıtılması ve geliştirilmesi için elimizden gelen desteği sağlamaktayız” diye konuştu.

Çiftçiler ise pandemi sürecinde gül bahçesinde gül toplamanın kendilerine iyi geldiğini kaydetti.

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