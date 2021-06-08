Şuhut Devlet Hastanesi'nde değerlendirme toplantısı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Devlet Hastanesi yönetici, komite ve birim sorumlularının katılımıyla öz değerlendirme ve hizmet kalitesinin artırımı konuları ile ilgili toplantı yapıldı.

Hastane binasındaki toplantıya, Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız, İdari Mali İsler Müdürü Deniz Karakaş Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emre Yavuzcan, İdari Mali İsler Müdür Yardımcısı Yunus Bucak, uzman doktorlar, klinik ve birim sorumluları katıldı. Başhekim Erkan Yıldız ve katılımcılar, öz değerlendirme ve hizmet kalitesinin artırımı konularında fikir alışverişlerinde bulunarak değerlendirilen konuları karara bağladı.

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