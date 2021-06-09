Dilenciyi suç üstü yapan zabıta şahsı toplu ulaşım aracına bindirip ilçeden çıkardı Şuhut’ta dilencilere yönelik zabıtadan operasyon

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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda 1 kadını dilenirken yakalarken, ekipler dilenen kadını toplu ulaşım aracına indirip ilçeden çıkardı.

Şuhut’ta zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Şuhut Sanayi Sitesi istikametinde düzenlediği dilenci operasyonunda 1 kadın dilenirken suçüstü yapıldı. Yakalanan kadın ardından ekipler tarafından AfyonkarahisarŞuhut otobüsüne bindirilip ilçeden uzaklaştırıldı.

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