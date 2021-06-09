Kaymakam Kaçmaz Kadın Kooperatifi Üretim Atölyesi'nde incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Kadın Kooperatifi Üretim Atölyesi'ni ziyaret ederek çalışma ve üretim ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Kaçmaz, Şuhut Kadın Kültür Evi Kadın Kooperatifi Üretim Atölyesini ziyaret ederek çalışan kadın personeller ile bir süre sohbet edip, çalışma ve üretim noktasındaki faaliyetler ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Kadın Kooperatifi Üretim Atölyesinde üretilen çömlek ve benzeri ürünlerin yapımını inceleyen Kaymakam Kaçmaz, çalışmaları sürdüren kadın personellere özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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