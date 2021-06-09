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45 yıl önce topladığı tohumların tekrar üretilmesini istiyor Emekli öğretmen Hüseyin Hüsrevoğlu, ata tohumlarını belediye yetkililerine teslim etti

İHA

45 yıl önce topladığı tohumların tekrar üretilmesini istiyor Emekli öğretmen Hüseyin Hüsrevoğlu, ata tohumlarını belediye yetkililerine teslim etti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Hüsrevoğlu, 1976 yılından itibaren toplamaya başladığı ata tohumlarını, tekrar hayata geçirilmesi için belediye yetkililerine teslim etti.
Emekli öğretmen 45 yıl önce topladığı tohumları belediyeye teslim ederek yeniden üretimin yapılmasını istedi.
45 yıl önce öğretmenlik yaptığı dönemde tamamen organik üretimin yapıldığını belirten Emekli Öğretmen Hüseyin Hüsrevoğlu, tohum bankasında yaklaşık 115 tohumu 78 yıl içerisinde biriktirdiğini belirtti. Toparladığını tohumları o dönemde öğrenciler alfabeyi öğrensin diye A’dan Z’ye kadar dizdiğini aktaran Hüsrevoğlu, “Bölgede yaygınca yetiştirilen çavdar, yulaf, arpa, buğday gibi ürün çeşitliliği mevcut. Şuan ise Sandıklı ovası tamamen pancar, patates, domates gibi ürünlere dönmüş durumda. Benim tek amacım dağlarda ve ovalarda yetişen ürünlerin çoğaltılarak gelecek nesillere hormonsuz, DNA’sı bozulmamış tohum bırakmak. Bu tohumları Belediye Başkanımız Mustafa Çöl’ün istekleri üzerine görevli arkadaşlarımıza örneklerinden teslim edeceğim ve inşallah onlar da bu sıfır DNA’sı bozulmamış ürünleri geliştirirler” dedi.
Sandıklı Belediyesi Jotermal Sera Sorumlusu Sedat Sarıel de tohumların gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek; “Bu tohumları teslim alıyoruz. Jeotermal seramızda bu tohumları çoğaltarak ileriki nesillere aktarmayı düşünüyoruz” dedi.

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