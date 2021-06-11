Frig Medeniyeti Kral Midas 1. Bilgi ve Kültür Yarışması gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Frig Medeniyeti Kral Midas 1. Bilgi ve Kültür Yarışması online olarak yapıldı.

Yarışmanın gerçekleştirilen ilk oturumuna 240 ortaokul öğrencisi katıldı. Toplam 30 sorunun sorulduğu bu ilk oturumda öğrencilere 45 dakika süre verildi. 2. oturuma ise lise düzeyindeki öğrenciler katılım sağladı. 95 lise öğrencisi 40 soruya 60 dakikada cevapladı. Ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan sınavlarda 70 ve üzeri puan alan öğrenciler 2. aşama sınavına yüz yüze olarak katılım sağlayacak. Bu aşamada ilk ona giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mehmet Aslan, yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gizemli şehir Afyonkarahisar’ın tarihi güzellikleriyle bezenmiş ilçesi İhsaniye’de ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik olarak bölgemizin kültür ve medeniyetini tanıtmak, anlatmak ve öğretmek amacıyla Frig Medeniyeti Kral Midas 1. Bilgi ve Kültür Yarışmasını düzenledik. Öğrencilerimizin emeğinin karşılığı olarak çeşitli ödüller vermeyi taahhüt ettik. Bu sene ilçemizde düzenlediğimiz bu yarışmayı önümüzdeki sene Afyonkarahisar il geneline yaymayı planlıyoruz. Böylelikle tüm öğrencilerimize okuma alışkanlığı, araştırma sevgisi, tarih bilinci ve kültür deneyimi kazandırmak istiyoruz.”

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