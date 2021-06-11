Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi bürokratlardan tam not aldı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde hizmet veren ve Türkiye’de ilklerden biri olma özelliği taşıyan Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarından tam not aldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ni de ziyaret etti. Burada hastane Başhekimi Dr. Mehmet Duran, hastane poliklinikleri ile birlikte hastanenin Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi ile hayırsever iş insanı İbrahim Alimoğlu tarafından yaptırılan Mehmet Alimoğlu Çocuk Kan Alma Ünitesi hakkında bilgiler verdi. Başhekim Duran özellikle Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi’nin Türkiye genelindeki Devlet Hastaneleri’nde bir ilk olma özelliği taşıdığını ifade ederek, merkezde 315 yaş arasındaki çocuklara hizmet verildiğini kaydetti.

Her iki merkezide çok beğendiğini ve örnek alınacak projeler olduğunu dile getiren Koç ise hayırsever vatandaşlara duyarlılıkları ve verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti. Koç'a İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz ve hastane yöneticileri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.