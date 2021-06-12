Kaymakam Öztürk, sürücü kurslarında verilen eğitimleri yerinde gördü

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Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk ilçede faaliyet gösteren sürücü kurslarını ziyaret ederek verilen eğitimleri uygulamalı olarak yerinde gördü.

Kaymakam Öztürk’e ziyaretinde Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Küçük’de eşlik etti. Ziyarette kursları gezen ve verilen eğitimler hakkında bilgiler alan Kaymakam Öztürk, kursiyerlere verilen eğitimlerde simülasyon araçlarını da yerinde gördü. Ziyaretler Kaymakam Öztürk’ün kurs yetkililerine başarı dileklerini iletmesinin ardından sona erdi.

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