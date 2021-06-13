Otobüsteki yolcunun bagajından bin 20 adet uyuşturucu hap çıktı

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Afyonkarahisar’da durdurulan otobüste kimlik sorgulaması yapıldığı esnada şüpheli hareketlerde bulunan yolculardan birinin bagajında bin 20 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, Afyonkarahisarİzmir karayolu üzerinde oluşturulan polis kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsü içerisindeki şahıslar üzerinde kimlik kontrolü yapan ekipler V.D., (35) isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine şahsın bagajında arama yapan ekipler uyuşturucu hap olarak kullanılan bin 20 adet gerica isimli 300 mg ibareli sentetik ecza ele geçirildi. Olayın ardından V.D., polis tarafından gözaltına alındı.

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