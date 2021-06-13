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(Özel) Deterjan ve kozmetik fabrikalarının gözdesi o köy hasada hazırlanıyor Lavanta hasadına hazırlanan İdris köyünde bu yıl 2 bin 300 dekarlık alanda hasat yapılacak Lavantanın kurusunun 23, yağının ise 300 TL’den satılması planlanıyor

İHA

(Özel) Deterjan ve kozmetik fabrikalarının gözdesi o köy hasada hazırlanıyor Lavanta hasadına hazırlanan İdris köyünde bu yıl 2 bin 300 dekarlık alanda hasat yapılacak Lavantanın kurusunun 23, yağının ise 300 TL’den satılması planlanıyor

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine bağlı 230 nüfuslu İdris köyü sakinleri lavanta hasadına hazırlanıyor. 2 bin 300 dekarlık alanda ekili olan lavanta ile geçtiğimiz yıl köy sakinleri büyük bir gelir elde ederken, üreticiler geçtiğimiz yıl kurusunun kilosunu 23 TL’den, yağını ise yine 300 TL civarında sattıkları lavantanın fiyatını yine aynı fiyatlardan satmayı planlıyor.

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