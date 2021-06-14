Mersin’de aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Afyonkarahisar’da yakalandı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski astsubay Afyonkarahisar’da yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Yalova İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısmında Jandarma Astsubay olarak görevliyken açığa alınan Oktay K., hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine şahsın Afyonkarahisar’da olduğunu tespit eden polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla alınan ifadesinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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