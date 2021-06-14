Polislerden jandarmaya kuruluş yıl dönümü sürprizi

18 yaş altı seyahat izni var mı? İşte yeni karar!

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü nedeni ile Emirdağ’da görev yapan jandarma ekiplerine pasta ile sürpriz yaptı.

Emniyet mensupları tarafından hazırlanan ve üzerinde "Jandarma Üniforması" şekli olan pasta, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık ile polis ve jandarma ekipleri tarafından kesildi. Pastanın kesilmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Emrah Dal tebrikleri kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.