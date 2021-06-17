Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir araçta değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri AfyonkarahisarKütahya karayolu üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 1 paket halinde 0,72 gram gelen skunk ve 1 paket halinde 4,28 gram metamfetamin isimli uyuşturucu maddeler ile 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ile 6 adet 7.65 mm çaplı mermi ele geçirildi. Olayın ardından K.B., İ.T.İ. ve E.B., isimli şahıslar gözaltına alındı.

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