Şuhutlu 5 güreşçi Türkiye Kupası için yola çıktı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesini güreş müsabakalarında temsil edecek 5 sporcu Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, sporcu aileleri ve protokol üyelerinin katılımlarıyla uğurlandı.

Şuhutlu 11, 12 ve 13 yaş gruplarındaki sporcular, Antalya'da yapılacak Türkiye Kupası Güreş Müsabakalarında mücadele edecek. Sporcular, Şuhut ilçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz, sporcu aileleri ve protokol üyelerinin katılımlarıyla uğurlandı. Şuhut İlçe Kaymakamlığı Resmi Facebook Hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'da yapılacak olan Türkiye Kupası 11,12 ve13 Yaş Güreş Müsabakalarına ilçemizden katılmaya hak kazanan 5 sporcumuzu Kaymakamımız Erkan Kaçmaz, ilçe protokolü ve aileleri ile birlikte yolcu ettiler. Güzel haberlerinizi bekliyoruz. Yolunuz açık, bileğiniz kuvvetli olsun" ifadelerine yer verildi.

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