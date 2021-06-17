Afyonkarahisar’ı hafız Sefa Özen temsil edecek

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından çevrimiçi düzenlenen "Genç Sada Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda bölge birinci olan Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi hafız Sefa Özen şimdi Türkiye finaline hazırlanıyor.

Her yıl düzenlenen yarışmanın bölge finali salgın sebebiyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Karaman Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde yapılan yarışmaya Afyonkarahisar birincisi olarak katılan Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi hafız Sefa Özen bölge birincisi olarak, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Dereceye giren Sefa Özen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ı makamında ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, başarılarından dolayı dereceye giren Özen’i tebrik ederek plaket ve teşekkür belgesi verdi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

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