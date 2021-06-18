Frigya Bisiklet Festivali Afyonkarahisar’da başladı

250 bisiklet sporcusunun katıldığı ve Afyonkarahisar Valiliği tarafından gerçekleştirilen Frigya Bisiklet Festivali başladı. Festival kapsamında ülkenin dört bir yanından gelen bisikletliler, kentin tarihi noktaları ile birlikte Frig Vadisi’nin gezecekler.

Free Bisiklet Topluluğu iş birliğinde Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde yapılan Frigya Bisiklet Festivali, Zafer Meydanı’ndan başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vali Gökmen Çiçek, etkinliğin özellikle kentin tanıtımında büyük faydasının olacağını ifade etti. Bisiklet sürüşlerine hükümetinde destek verdiğini hatırlatan Vali Çiçek, “Etkinlik Afyonkarahisar adına farkındalık oluşturacak. Bisikletlilerimiz tarihi sokaklarımızı ve Frig Vadisi’ni gezecekler, tanıtıma büyük katkı sağlayacaklar” dedi.

Free Bisiklet Topluluğu Koordinatörü Birsen İnal, gastronomi şehri Afyonkarahisar’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Kenti tanıtma adına ilk defa bu festivali düzenliyoruz. Yaklaşık 250 katılımcı var. Değişik kentlerden ve bölgelerden 50’ye yakın katılımcı olacak” diye konuştu.

Bisikletçiler ise etkinliğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını kaydettiler.

Konuşmaların ardından turun startını Vali Gökmen Çiçek verdi.

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