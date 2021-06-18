Afyonkarahisar’da Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde arbede Hak sahipleri ile Kentsel Dönüşüm Ofisi personeli arasında gerginlik yaşandı

Afyonkarahisar Belediyesi'nin paydaşı olduğu Mısri Mahallesi'nde uygulanacak kentsel dönüşüm projesini kabul etmeyen bazı hak sahipleri, dilekçe vermek üzere Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne başvurdu. Dilekçelerinin işleme alınmasını isteyen hak sahipleri ile görevliler arasında arbede yaşandı.

Afyonkarahisar’da uzun zamandır devam eden kentsel dönüşüm sorunu bir türlü sonuçlanamazken, bugün yine gerginlik yaşandı. Mısri Mahallesi'nde uygulanacak kentsel dönüşüm projesini kabul etmeyen hak sahipleri, Kentsel Dönüşüm Ofisi önünde toplanarak ilk önce haklarını aradıklarını belirten bir açıklama yaptılar. Daha sonra ellerindeki dilekçeyi görevlilere teslim etmek isteyen hak sahipleri ile görevliler arasında arbede yaşandı. Hak sahipleri ile görevliler arasında sözlü başlayan tartışmanın büyümesi ile ortam bir anda gerildi. Bazı vatandaşların araya girmesiyle iki tarafta yatıştırılırken, görevliler dilekçelerin sırayla verilmesini ve yoğunluk oluşmamasını istediler.



"Fiyatlara baktığımızda şu anda boş durması bundan çok çok iyi"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Afyonkarahisar Kentsel Dönüşüm Dayanışma Derneği Başkanı Serhat Tugan, “Satılan arsalara ne emsal verildiyse, burada bizim dededen kalan arsalarımıza da o emsali istiyoruz. Biz çok bir şey istemiyoruz. Hakkımız neyse onu istiyoruz. Verilen fiyatlara baktığımızda şu anda boş durması bundan çok çok iyi. Şu anda zaten ölüsüdirisi arsanın zaten o para. Bizler bu şekilde eski usulüne göre fiyatın verilmemesini, yapılan projede ortada bir kar varsa bu karın vatandaşa dağıtılmasını istiyoruz. Bu proje bittikten sonra bütün arsalar hemen hemen eşit değerde olacak, hepsi kıymetli olacak. Bu kıymetin vatandaşa teslim edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Hak sahibi Nazik Ertaş ise bu yaştan sonra borçlanmak istemediğini belirterek, “Yaşım 71, hem evim gidiyor hem de borçlanıyorum 171 bin lira. Ben buna nereden vereceğim? Ben devletten aylık alıyorum. Ben devlete mi vereceğim devlet bana mı verecek? Ben nasıl ödeyeceğim. Yaşım 71 bugün varım, yarın yoğum. Çocuklarıma kalsa çocuklarım her gün yevmiyeyle çalışıyor, evleri kira, kendilerine anca yetiyor” dedi.

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