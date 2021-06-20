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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı Kazaya karışan sürücülerden biri olay yerinden kaçtı Çarpışmanın etkisi ile yan yatarak duran otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı Kurtarma ekipleri zamana karışı yarışıp yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı

İHA

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı Kazaya karışan sürücülerden biri olay yerinden kaçtı Çarpışmanın etkisi ile yan yatarak duran otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı Kurtarma ekipleri zamana karışı yarışıp yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı

Afyonkarahisar’da kavşakta çarpışan iki otomobilden yan yatarak durabilen aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kurtarma ekipleri yan yatan araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından güçlükle çıkarırken, kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Kaza, kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 BS 176 plakalı otomobil kavşakta Murat T., yönetimindeki 03 DV 117 plakalı otomobil ile çarpıştı. Murat T.’nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisi ile savrularak yol ortasında yan yatarak durabildi. Diğer araç ise kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çıktı. Kazada sürücü Murat T., yan yatan aracından sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanın araç içerisinde sıkıştığını görünce AFAD ve itfaiyeden yardım istedi.

Yaralanan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor!
Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri yaklaşık 15 dakika süren bir müdahalenin ardından sürücü Murat T.’yi sıkıştığı yerden güçlükle çıkarabildi. Murat D., ardından ambulans ile kazanın olduğu yere yaklaşık 50 metre ilerideki özel bir hastaneye kaldırıldı. Murat T.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazanın meydana geldiği yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan, kazaya karışan 03 BS 176 plakalı otomobilin sürücüsünün ise kazanın hemen ardından olay yerinden firar ederken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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