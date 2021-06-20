Afyonkarahisar’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

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Afyonkarahisar’da sağanak yağış ve dolu etkili olurken, yağış özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte yağış akşam saatlerinde dolu şeklinde başlarken kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı. Sağanak şeklinde yağan yağış özellikle trafikteki sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağışa yolda yakalanan motosiklet sürücüleri ise ıslanmamak için köprü altlarına ve boş buldukları yere sığındılar. Araçların cam silecekleri zaman zaman yağışa yetişmekte zorlanırken, sürücülerin ise kaza yaşanmaması için hızlarını düşürerek yollarına devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

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